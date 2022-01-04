BEYKOZ'DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Haberler
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BEYKOZ'DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

BEYKOZ'DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki 34 JD 3301 plakalı hafriyat kamyonu viyadüğe girdiği sırada kontrolden çıktı. Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı. Hafriyatları temizlemek için bölgeye kepçe sevk edildi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.

Görüntü dökümü

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-Devrilen kamyon

-Yola saçılan hafriyatlar

-Polis otosundan görüntü

-Viyadükten görüntü

-Olay yerine gelen kepçe

-Genel ve detay


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