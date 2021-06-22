Beykoz'da kamyonetle otomobil çarpıştı: Biri bebek 4 yaralı

- Beykoz'da kamyonetle otomobil çarpıştı: Biri bebek 4 yaralı Beykoz'da kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı.

- Beykoz'da kamyonetle otomobil çarpıştı: Biri bebek 4 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada biri bebek olmak üzere yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beykoz'da Acarlar Mahallesi Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyon ve bir otomobil döner kavşakta feci şekilde çarpıştı. Birol Akdağ isimli sürücü hakimiyetindeki 34 AS 1908 plakalı Isuzu markalı kamyon ve Aleyna Boruzan isimli sürücü hakimiyetindeki 34 RB 4443 plakalı Reault Megan markalı otomobil döner kavşakta birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonun sürücüsü ve otomobildeki biri bir aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yan yatan kamyon nedeniyle trafikte aksama yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı gören görgü tanığı Coşkun Çolak, "Olay kontrolsüz bir şekilde gerçekleşti. Yaralılarda bir tane çocuk var ama çok şükür bir şeyi yok. Burada çok kaza oluyor bir an önce önleminin alınması lazım. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı ama durumlarını bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan