Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

31.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:38
Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bir son dakika haberine göre BEYKOZ'da çamura saplanan inek uzun uğraşlar sonucunda İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BEYKOZ'da çamura saplanan inek uzun uğraşlar sonucunda İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bulunduğu yerden kalkmak istemeyen inek itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay saat 11.00 sıralarında Beykoz Göllü köyünde meydana geldi. Sokak üzerinde dolaşan bir inek çamura saplandı. Sahipleri kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çamura saplanan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda inek halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Fakat inek bulunduğu yerden kalkmak istemeyince itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İneğin sahibi Ahmet Ayvaz, "Hayvanlar otlamaya çıkarken yağmurlarla derenin taşması sonucu çamur oldu, çamura batmış. İtfaiye de sağ olsun geldi kurtardı." dedi. Öte yandan köyde bulunan köpekler, itfaiye ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.


Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Beykoz'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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