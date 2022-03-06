AYDIN (İHA) - Beykoz Belediyesi'nden kadınlar gününe özel 'Hayat Müşterektir' programı

İSTANBUL Beykoz Belediyesi tarafından organize edilen ve Dünya Kadınlar Günü'ne özel, Astromatik Aygül Aydın moderatörlüğünde düzenlenen programa, 'En Hamarat Benim' isimli yarışmanın sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi katıldı. Programda, konuklarla söyleşiler gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesi Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen düzenlenen 'Hayat Müşterektir' isimli program, Astromatik Ayşegül Aydın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Beykozlu kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Programa, 'En Hamarat Benim' isimli yarışmanın sunucusu ve İnstagram fenomeni Kadir Ezildi, Buz Hokeyi Milli Sporcusu ve Tıp Fakültesi Öğrencisi İlkim Dilan Uygun, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, İlk Kadın Römorkör Kaptanı Gizem Turan ve Türkiye'de ilk kadın nalbant Şeyma Kalkan konuk olarak katıldı. Söyleşi bitiminde konuklara Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından çiçek takdim edildi.

"Beykoz Kadın Meclisinin de iş birliği ile harika bir organizasyon"

Söyleşide moderatör Aygül Aydın, "Beykoz Belediyesinin düzenlemiş olduğu özellikle Beykoz Kadın Meclisinin de iş birliği ile düzenlenen organizasyon, harika bir organizasyon. Bütün kadınların, kadın girişimcilerin ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını hem de ilgili kolaylıkları anlatan güzel bir organizasyon. Çeşitli mesleklerden kadınlarımız var. Erkek işleri yapan kadınlarımız var. Kadınların mesleklerinde, hayatlarında nasıl zorlandıklarını anlatacak güzel, geniş kapsamlı bir program." dedi.

"Erkekler bilerek izlemiyorlar, izlerse üstlerine iş kalacağından korkuyorlar o yüzden"

Yarışma sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi ise, "Beni daha çok hanımlar bilir çünkü daha çok gündüz kuşağında yer alırım. O yüzden daha çok hanımlar izliyorlar. Erkekler bilerek izlemiyorlar, izlerse üstlerine iş kalacağından korkuyorlar o yüzden. Ben daha öncesinde hastanede çalışıyordum. 6 sene yoğun bakımda hasta bakıcılık yaptım. Hastaların altını temizleyip yemekleri yediriyordum. Çarşafların nevresimleri değiştiriyordum. Temizlik hastalığım orda da çok yüksekti. ve bana soruyorlardı sen tiksinmiyor musun? Şükür tiksinmiyorum." şeklinde konuştu.