Beykent Üniversitesi ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kuruldu

Beykent Üniversitesi, Synergia ile yapılan iş birliği kapsamında ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.

Beykent Üniversitesi ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Synergia iş birliği ile kuruldu. Üniversitenin konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "Beykent Üniversitesi olarak ülkemizin gelişmesi için inovasyon odaklı girişimciliğin gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle hem akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı desteklemek amacıyla Girişimcilik Merkezimizi hayata geçirmek için önemli bir iş birliğine imza attık. Beykent ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; teknoloji tabanlı girişimlere ön kuluçka, kuluçka ve büyüme süreçlerinde ofis, mentorluk, danışmanlık, eğitim, network, uluslararasılaşma, yatırım ve finans destekleri sağlayacak" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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