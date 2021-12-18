Beyin tümörü bulunan hastaya burundan girilerek interaktif ameliyat

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR'de, yüzünde uyuşma, baş ağrısı ve görme sorunu şikayetiyle hastaneye başvuran Pınar Dimdik'in (39) beynindeki tümör, burun deliklerinden kamerayla girilerek, kapalı yöntem ameliyatla temizlendi. Dimdik'in ameliyatı, video konferans platformu üzerinden cerrah ve asistanların katılımıyla interaktif gerçekleştirildi.

İzmir'de pencere üretici bayisinde çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Pınar Dimdik, 1,5 ay önce başlayan şikayetleri üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yüzünde uyuşma, baş ağrısı ve görme sorunu şikayetleri bulunan Dimdik'in yapılan tetkikler sonucu beynin alt kısmında bulunan ve vücuda çeşitli hormonlar salgılayan hipofiz bezinde kitle olduğu anlaşıldı. Ameliyata karar verilmesinin ardından Beyin Cerrahi Kliniği'ne yatırılan Dimdik, ameliyata alındı. Burun deliklerinden kamerayla girilerek kapalı yöntemle beyin tümörü temizlenen Dimdik'in ameliyatı, video konferans platformu üzerinden cerrah ve asistanların katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirildi.

?