Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haberi: Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.
Evli 4 çocuk babası Kaya (49), 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.
Cenaze, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Kaya'nın ailesinin yanı sıra, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya