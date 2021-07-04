Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

Evli 4 çocuk babası Kaya (49), 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Cenaze, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Kaya'nın ailesinin yanı sıra, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Beyin kanaması sonucu vefat eden emniyet müdürünün cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:38:44. #1.15#

title