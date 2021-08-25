Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi
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Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi

Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.

Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?

Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;

Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...

Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…

Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.

Şafak Özbir'in paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akusta, fotoğrafına 'Mete Başkan. Nerede kalmıştık' notunu düştü.

 Ünlü oyuncunun sanatçı dostları da Akusta'ya geçmiş olsun mesajlarıyla destek oldu.

Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi
Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi
Oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi

Kaynak: Hürriyet

Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
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