Beydeğirmeni Projesi ile ekonomiye yılda bir milyar liralık katkı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Projesi ile ekonomiye yılda bir milyar liralık katı sağlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında, Kayseri Ticaret Borsasında (KTB) kırmızı et üreticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi ile ilgili açıklamada bulunan Büyükkılıç, 5,5 milyon metrekarelik alt yapısını hazırladıkları güzel bir proje olduğunu ifade etti.

Proje hayata geçirildiğinde anlam ifade edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Biz sizin yanınızda yer almaya hazırız, sizden gayret bekliyorum. Orada çalışmalarını yapıp, projelerini hayata geçirenler var. Mali yönden belediyemize yük getirmeden, 'kazan kazan' politikasıyla en güzel şekilde 1,5 megavat enerji başladı, 4,5 megavat çıkan şekliyle proje devam ediyor. Daha sonraki süreçte hem gübre tesisi hem sera tesisi hem de güneş enerjisi santrali kurma yönünde yapılacak yatırımlar söz konusu. Buradaki yatırımcı sayımızın en kısa zamanda artması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla teşviklerden faydalanmak suretiyle hızlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Ankara boyutunu takip etmek bize yakışır, sahip çıkmak bize yakışır. Siz yeter ki bu işe besmele çekip, bu işe niyet etin, projelendirin, bir an evvel müracaat tarihlerini paylaşıp, yolumuza devam edelim. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak, yılda 1 milyar lira ekonomimize katkı sağlayacak."

Büyükkılıç, daha sonra kırmızı et üreticilerinin talep ve isteklerini de dinledi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve kırmızı et üreticileri katıldı.