Beydağ'da bir okulda kütüphane ve "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açıldı
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Beydağ'da bir okulda kütüphane ve "akıl ve zeka oyunları sınıfı" açıldı

Beydağ'da bir okulda kütüphane ve 'akıl ve zeka oyunları sınıfı' açıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda Kütüphane ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı açılışı gerçekleşti.

Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda Kütüphane ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı açılışı gerçekleşti.

Açılışa Kaymakam Abdurrahman Çelebi, Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Görsel Sanatlar Öğretmeni Necmettin Özçelik'in hazırladığı canlı resim performansına bütün protokol üyeleri de ellerine aldıkları fırçalarla katkı koydu.

Okul Müdürü Şafak Şakir Türker, Atatürk Kütüphanesi ve Döndü Göçer Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının oluşturulmasında katkısı bulunan bütün hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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