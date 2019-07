Beyazsu konuklarını yatılı da ağırlayacak

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, artık konuklarını yatılı da ağırlayacak.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve kaynak suyu ile sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Suya girerek ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenerek doğal yaşamın keyfini çıkaran vatandaşların büyük ilgi gösterdiği mesire alanındaki tesis sayısına her geçen yıl yenisi ekleniyor.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen alanda kurulan sosyal tesis sayesinde ziyaretçilerin artık lüks bir otelde konaklaması da mümkün.

"Beyazsu'ya can verdik"

Tesisin İzmir'den gelen müdürü Simge Karamanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin yapımı için 11 milyon lira harcandığını belirterek gelen misafirlerin güzel vakit geçirmelerinin amaçlandığını söyledi.

Yapılan yatırımla diğer yatırımcıların da önünün açıldığını ifade eden Karamanlı, alanda tesisi bulunan iş yeri sahiplerinin de yerlerini düzenleyip yenilediğini aktardı.

Karamanlı, 18 odalı otelin 50 kişi kapasiteli olduğunu dile getirerek, turistler için artık mesire alanının bir geçiş noktası olmaktan çıkıp bir, iki gün veya haftalık konaklama imkanı sunacağını kaydetti.

"Burada gece ayrı, gündüz ayrı bir atmosferle baş başa kalıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçi sayısını artırmak istedik. Beyazsu'ya can verdik." diyen Karamanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Restorandan diğer hizmetlere kadar geniş yelpazede bir konaklama alanı oluşturduk. Buraya mimar getirmedik, hayal ettik ve tasarladık. Beyazsu üzerindeki gölgeyi tamamen kaldırmak istedik. Tesis içerisinde çardakların yanı sıra farklı bir atmosfer oluşturduk. İlerleyen süreçte tesis içerisinde bungalov tarzı evler de inşa edeceğiz. Daha önce Beyazsu'ya gelen ziyaretçiler konaklamadan ayrılıyordu. Konaklama eksikliği vardı. Artık yurt içi veya yurt dışından gelen misafirler 'Beyazsu'da bir iki gün konaklayalım' diyecekler. Düğün, nişan ve doğum günlerini burada kutlayabilecekler."

Nusaybinli gençler istihdam edildi

Karamanlı, tesiste 32 kişilik istihdam sağlandığını dile getirerek, böylece Nusaybinli gençlere yeni bir iş kapısı açıldığını belirtti.

"Burası kar amaçlı değil, Nusaybin'e, Beyazsu'ya gönülden yapılan bir yatırımdır." ifadesini kullanan Karamanlı, gençlere istihdam konusunda güç kattıklarını vurguladı.

"Misafirlerin konaklayabilmesi için mekanların kurulması elzemdi"

Ziyaretçilerden Sercan Doğan, Beyazsu'ya ilk defa geldiğini belirterek, kaynak suyunu ve doğal ortamı çok beğendiğini söyledi.

Herkese burayı görmelerini tavsiye eden Doğan, "Suyu gayet temiz ve güzel. Piknik alanı ve tatil yeri olarak gayet güzel. Yolları bölgeye düşenler kesinlikle Beyazsu'yu görmeden gitmesin." dedi.

Hüseyin Bozkurt da mesire alanının bölgede hem su kaynağı hem de doğal güzelliği ile vazgeçilmez olduğunu aktardı.

Arkadaşlarıyla sürekli bu güzelliği görmeye geldiklerini dile getiren Bozkurt, "Serinlemek istediğimiz zaman bölgede başka bir alternatifimiz pek olmuyor. Bu nedenle hemen hemen her hafta buraya geliyoruz. Misafirlerin rahat ve konforlu bir şekilde konaklayabilmesi için mekanların kurulması elzemdi." ifadelerini kullandı.

