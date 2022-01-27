Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu - Haberler
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Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Güncel

Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu Balıkesir'de 4 gündür yağan kar şehri beyaza bürüdü, kar manzarası görsel bir şölene dönüştü.

BALIKESİR (İHA) - Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu

BALIKESİR - Balıkesir'de 4 gündür yağan kar şehri beyaza bürüdü, kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. O anlar ise havadan görüntülendi.

Kar yağışı ile binaların çatısı beyaza bürürdü. Balıkesir'de 4 gündür etkili olan kar yağışı şehirde görsel bir şölen oluşturdu. Şehrin simgelerinin beyaz örtüyle kaplandığı eşsiz görüntü görenleri hayran bırakırken drone ile görüntülendi. Şehirde eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlarda Tarihi Şadırvan, Saat Kulesi, Tren Garı, Milli Kuvvetler Caddesi, Çamlık gibi simgesel noktalar objektiflere beyazlar içinde yansıdı.

Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu

Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu

Beyazlar içindeki Balıkesir'de masalsı görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Güncel

Balıkesir, kar, Güncel, Haber

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