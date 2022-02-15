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Son dakika haber | BEYAZIT TRAMVAY DURAĞINDA SİLAHLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre FATİH Beyazıt'ta tramvay durağında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - FATİH Beyazıt'ta tramvay durağında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün Kabataş- Bağcılar Tramvayında meydana geldi. Tramvayda yolcular Güner A., (48) ile İsmail T.,(44) arasında tartışma çıktı. Süleyman K. da (32) kavgaya dahil oldu. Beyazıt Tramvay durağında inen 3 kişi kavga etmeye başladı. Süleyman K., silahla İsmail T.'yi yaraladı. Güven timleri ekipleri, kaçmaya çalışan Süleyman K.'yı yakaladı. Silahına ve 23 adet mermiye el konuldu. Yaralı İsmail T., ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | BEYAZIT TRAMVAY DURAĞINDA SİLAHLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Tramvay, kavga, Güncel, Haberler

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