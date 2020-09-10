Beyazıt Karataş kimdir? Beyazıt Karataş kaç yaşında, nereli? Beyazıt Karataş hayatı ve biyografisi!
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Beyazıt Karataş kimdir? Beyazıt Karataş kaç yaşında, nereli? Beyazıt Karataş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Beyazıt Karataş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Beyazıt Karataş kaç yaşında, nereli? Beyazıt Karataş hayatı ve biyografisi! Beyazıt Karataş kimdir?

Beyazıt Karataş kimdir? Beyazıt Karataş kaç yaşında, nereli? Beyazıt Karataş hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:14

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çekenBeyazıt Karataş hakkında araştırmalar yapılıyor.Beyazıt Karataş kimdir?Beyazıt Karataş kaç yaşında, nereli?Beyazıt Karataş hayatı ve biyografisi!

BEYAZIT KARATAŞ KİMDİR?

13 Kasım 1956'da Tokat'ta (Memleketi: Aşkale-Erzurum) dünyaya geldi.

Tümgeneral Beyazıt KARATAŞ; İlkokulu 1967'de, Ortaokulu 1970'de Almus-Tokat'da bitirmiştir.

1973 yılında İzmir Hava Lisesi'nden, 30 Ağustos 1976 tarihinde ise Hava Harp Okulu'nundan mezun olarak Teğmen çıkmıştır.

1978 yılında Pilot Eğitimi'ni tamamlayan Tümgeneral KARATAŞ; askeri kariyeri boyunca

3'üncü Ana Jet Üs K.lığı-Konya 132'inci Filo K.lığı,

1979 yılında da Kol Uçucusu olarak 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı-Bandırma 161'inci Filo K.lığında görevlerde bulunmuştur.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş1986 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1988, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden 1992 yılında mezun olmuş ve 1988-1992 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs K.lığı-Merzifon'da Üs Eğitim ve Üs Harekat Subaylığı ile 152'nci Filo K.lığında Kol Komutanlığı, görevlerinde bulunmuştur.

TSK kademelerinde pek çok görevlerde bulunan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ekranlarda gündemi değerlendirmekte ve yorumları ile merak edilen konulara ışık tutmaktadır.

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