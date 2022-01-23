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Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde, her mevsim eşsiz manzaralar sunan Istranca ormanları, kar yağışı ile güzelliğine güzellik kattı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, her mevsim eşsiz manzaralar sunan Istranca ormanları, kar yağışı ile güzelliğine güzellik kattı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları ile bölgedeki Balkan köyleri güzel görünüme kavuştu.

Orman içlerindeki derelerin ışıltısı ve ağaçların görüntüsü, ziyaretçilerine ayrı biz haz veriyor.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen orman ve dağların beyaz örtüyle buluşması, drone ile havadan görüntülendi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, kar, Güncel, Haber

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