Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan saat 9.20 uçağı ile İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti. Sarıkaya iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma'ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.

20 DAKİKA GÖZALTINDA TUTULDU

Sarıkaya'ya turistik seyahat yasağını ihlal ettiği ifade edildi. Sarıkaya yaklaşık 20 dakika gözaltında tutuldu. İfadeleri alınan üç Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı.

THY'DEN BİLGİ İSTEDİLER

Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45'te Roma'dan İstanbul'a hareket edecek uçakla Türkiye'ye dönecek. Bu arada İtalyan makamlarının, seyahat yasağına rağmen üç Türk vatandaşına Türk Hava Yolları'nın nasıl müsaade ettiğine ilişkin bilgi istediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından gözaltına alındığı haberini paylaşan Sarıkaya "Şaka gibi ya!" notunu düştü.

İTALYA'YA TURİSTİK SEYAHAT YASAK

Her ülke seyahat edecekler için farklı taleplerde bulunuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından 1 Aralık itibariyle oluşturulan listeye göre İtalya, Türkiye'den turistik amaçlı ülkeye seyahat edenleri kabul etmiyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu uygulama 15 Aralık'a kadar devam edecek.

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