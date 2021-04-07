Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 7 Nisan Çarşamba Beyaz TV yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 7 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 7 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır. Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 7 Nisan Çarşamba Beyaz TV yayın akışı!
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
06:15 Kolay Para 3
08:00 O Da Burada
08:45 Zengin Kız Fakir Oğlan
11:15 Hayatta Her Şey Var -
13:15 Söylemezsem Olmaz [canlı]
15:30 Sakarya Fırat
18:30 Beyaz Ana Haber [canlı]
19:30 Evrim