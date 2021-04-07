Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 7 Nisan Çarşamba Beyaz TV yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 7 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 7 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır. Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! 7 Nisan Çarşamba Beyaz TV yayın akışı!

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

06:15 Kolay Para 3

08:00 O Da Burada

08:45 Zengin Kız Fakir Oğlan

11:15 Hayatta Her Şey Var -

13:15 Söylemezsem Olmaz [canlı]

15:30 Sakarya Fırat

18:30 Beyaz Ana Haber [canlı]

19:30 Evrim

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