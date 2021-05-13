Beyaz Saray Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı
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Beyaz Saray Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı

Beyaz Saray Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen İsrail'in 18'i çocuk 87 Filistinlinin ölümüne yol açan füze saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen İsrail'in 18'i çocuk 87 Filistinlinin ölümüne yol açan füze saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerilim konusunda soruları yanıtladı.

Biden yönetiminin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını neden kınamadığının sorulması üzerine Psaki, "Her tansiyon yükseldiğinde bir sivilin, bir çocuğun ölümü bizim için trajedidir. Bölgedeki liderler ile konuşarak tansiyonu düşürme ve daha kalıcı bir çözüm bulma yaklaşımı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçınırken, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Psaki, "Biden burada İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Hamas'ın sivil mahallelere yönelik roket saldırıları meşru müdafaa değil ancak Biden aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışılmasının önemini de vurguladı." dedi.

Basın toplantısında bir gazeteci, "Biden yönetimi sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsediyor ancak Filistinlerin kendini savunma hakkı konusunda bir şey duymuyoruz. Biden, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğuna inanmıyor mu?" diye sordu.

Psaki, bunun üzerine, "Bu roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu bir git-gel oluşturuyor. Biden, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin arasındaki barış için çalışmanın önemine işaret etti. Her sivil can kaybı, her hayat tehdidi bizim için trajedidir." yanıtını verdi.

Psaki ısrarla İsrail'i kınamadı

Gazeteci ise tekrar, "Ben açıklamada Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğuna dair bir şey görmüyorum." demesinin ardından Psaki, "Bu saldırıları Hamas yapmıyor mu?" dedi.

Bu yanıtın üzerine gazeteci, "Sorumu başka bir şekilde sorayım. Biden yönetimi sürekli Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor. Beyaz Saray, Filistinlerin evlerinden tahliyelerini de kınıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Bu konuyu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birçok kez gündeme getirdiğini belirten Psaki, kendilerinin asıl amacının gerginliğin azaltılması olduğunu belirtirken, ısrarla İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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