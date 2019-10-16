Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek

16.10.2019 15:20

Sky News muhabirinin "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Mike ve Pompeo ile görüşmeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım" dedi. Erdoğan, "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" demişti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'ya gideceği bildirildi.

TRUMP, PENCE'İN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'ye gelecek. Pence ve Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini ABD Başkanı Trump duyurmuştu. Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

"ERDOĞAN: BEN TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Bu gelişmeler üzerine Meclis Toplantısı'nın ardından Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri, Pence ve Pompeo'nun Türkiye ziyaretini sordu. Muhabir, "Endişeli misiniz?" diye sordu, Erdoğan ise "Neden endişeli olayım?" şeklinde yanıt verdi.

Amerikalı gazetecinin "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara'da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." dedi.

POMPEO: ERDOĞAN'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ UMUYORUM

Erdoğan'ın açıklaması sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin yanıt verdi. Fox Business Network'e açıklamalarda bulunan Pompeo, "Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret etmeyi halen planlıyorum. Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi umuyorum" dedi. Pompeo, "Amacımız ABD-Türkiye ilişkisini kırmak değil" dedi. Pompeo daha sonra ise "Bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.