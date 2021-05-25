Beyaz Saray: Kovid-19'a karşı tam aşılı yetişkin oranı bugün yüzde 50'yi bulacak
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Beyaz Saray: Kovid-19'a karşı tam aşılı yetişkin oranı bugün yüzde 50'yi bulacak

Beyaz Saray: Kovid-19'a karşı tam aşılı yetişkin oranı bugün yüzde 50'yi bulacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan yetişkinlerin oranının bugün yüzde 50'ye ulaşacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan yetişkinlerin oranının bugün yüzde 50'ye ulaşacağını belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ülkede Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının hızla sürdüğünü vurgulayan Psaki, "ABD'de tam aşılı olan yetişkin sayısı bugün yüzde 50'ye ulaşacak." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak 2021 tarihinde tam aşılanan yetişkinlerin oranının sadece yüzde 1 olduğunu hatırlatan Psaki, bugün gelinen noktayı "çok önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de bugüne kadar 33 milyon 144 bin 178 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 590 bin 697 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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