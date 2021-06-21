Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak
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Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak

Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, insan hakları ihlalleri suçlamasıyla ABD'nin yaptırım listesinde bulunan, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, insan hakları ihlalleri suçlamasıyla ABD'nin yaptırım listesinde bulunan, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak." diye konuştu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'daki yönetim değişikliğinin ardından bu ülke ile nükleer görüşmelerin nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine, "Başkan Joe Biden, bu görüşmelerde karar verici kişi olarak İran Lideri Ali Hamaney'i görüyor. Bu durum seçimlerden önce de öyleydi, bugün de öyle, muhtemelen ilerde de öyle olacak." dedi.

İran yönetimine "siyasi tutuklular" ve "insan hakları" çağrısı

Psaki, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçmişteki insan hakları ihlalleriyle ABD'nin yaptırım listesinde olduğunun anımsatılması üzerine, "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak. İran yönetimine siyasi tutukluların serbest bırakılması, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulması için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

İran ile nükleer görüşmelerin sürdüğünün ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığının altını çizen Psaki, "İran dünya sahasında, insan hakları ya da bölgedeki ilişkileri gibi konularda dünyada iyi bir aktör değil. Biz ulusal çıkarlarımız için bir nükleer anlaşma peşindeyiz ancak bu noktayı atlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden- Gani görüşmesini değerlendirdi

Psaki, Biden'ın 25 Haziran Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yapacağı görüşmeye de "çok değer verdiğini" belirtti.

Sözcü Psaki, Biden ve Gani'nin söz konusu görüşmede ortak çalışma alanlarını ve insan hakları yardımları mevzusunu görüşeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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