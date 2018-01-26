Beyaz Saray'ın Van Gogh Tablosu Talebini Geri Çeviren Müzeden 'Onun Yerine Altın Klozet Verelim'...

Beyaz Saray'ın ünlü Guggenheim Müzesi'ne başvurarak, Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın rezidans bölümüne asılmak üzere bir Van Gogh tablosunu kiralama talebinde bulunduğu, müzenin talebi reddederek yerine müze envanterinde bulunan bir altın klozet önerdiği belirtildi.

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesinin edindiği e-posta yazışmalarına göre, Eylül 2017'de Beyaz Saray ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 'Karlı Manzara' tablosunu kiralamak üzere Guggenheim Müzesi ile temasa geçti.

Guggenheim Müzesi'nde 'som altından klozet'

Müzenin küratörü Nancy Spector, Beyaz Saray'ın talebini geri çevirirken yerine müze envanterindeki başka bir eseri önerdi: 18 karat altından yapılmış ve çalışır halde olan klozet.

Sanatçı Maurizio Cattelan'ın eseri olan 'Amerika' adlı altın klozet, bir yıl boyunca Guggenheim Müzesi'nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştı. Eserin ABD'deki israfı ve yozlaşmayı tasvir ettiği belirtiliyordu.

Washington Post'a göre küratör Spector, Beyaz Saray'a gönderdiği yanıtta"Eğer Başkan ve First Lady ilgilenirlerse eseri Beyaz Saray'a ödünç verebiliriz. Sanatçı eserini uzun süreli olarak ödünç vermeyi kabul ediyor. Oldukça değerli ve nadide bir eser. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz" dedi.

Gazete, Guggenheim Müzesi'nin sözcüsü Sarah Eaton'un da yazışmaları doğruladığını aktarıyor. Washington Post, Spector'un ya da Beyaz Saray'dan herhangi bir yetkilinin konuyla ilgili görüş vermediğini de ifade ediyor.