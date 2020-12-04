Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu

ABD'de Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor. Son olarak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.