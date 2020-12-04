Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu
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Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu

04.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:23

ABD'de Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor. Son olarak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.

BEYAZ SARAY İLETİŞİM DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a minnettar olduğunu" belirtti.

Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu
Alyssa Farah

NİSAN AYINDA GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi. Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.

Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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