Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu
ABD'de Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor. Son olarak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.
BEYAZ SARAY İLETİŞİM DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a minnettar olduğunu" belirtti.
NİSAN AYINDA GÖREVE GETİRİLMİŞTİ
Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi. Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur