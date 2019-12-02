Beyaz Saray: Donald Trump azil soruşturmasında ifade vermeyecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası hakkında başlatılan azil soruşturmasında ifade vermeceğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası hakkında başlatılan azil soruşturmasında ifade vermeceğini duyurdu.
Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdiği mektupla, komitede çarşamba günü yapılacak ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacağını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle