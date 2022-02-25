Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama - Haberler
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Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair "güvenilir" raporların ardından ABD'nin duruma karşı "öfkeli" olduğunu belirterek Rusya'yı kınadı.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair "güvenilir" raporların ardından ABD'nin duruma karşı "öfkeli" olduğunu belirterek Rusya'yı kınadı.

Rusya'nın Ukrayna işgali aralıksız devam ederken, ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede endişe korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

Beyaz Saray, Çernobil, Nükleer, Rusya, Politika, Haberler

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