Beyaz Saray'da hatalı test kiti krizi New York Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övülen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan korona virüs test kitlerinin hatalı sonuçlar verdiğini açıkladı.

New York Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övülen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan korona virüs test kitlerinin hatalı sonuçlar verdiğini açıkladı.

New York Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından lanse edilen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan korona virüs test kitlerinin yanlış sonuçlar verdiği iddia edildi. New York Üniversitesinden araştırmacılar, Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen hızlı test kitinin hatalı sonuçlar verdiğini, Cepheid adlı firmanın testi ile karşılaştırarak tespit etti. Cepheid adlı firmanın testi ile 101 denekte 31 vaka tespit edildi. Abbott testi ise pozitif vakaların yüzde 48'inin negatif olduğu sonucunu verdi. Sonuçlara itiraz eden Abbott şirketi ise uygulama esnasında testlerin tasarlandığı şekilde kullanılmadığını açıkladı.

Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen hızlı test kiti Trump tarafından övülmüştü.

"Salgın küreselleşmeyi bitirdi"

Korona virüs salgınına karşı Amerikan televizyon kanalı Fox Business'a açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsün küreselleşme çağının bitirdiğini söyleyerek, "Korona virüs salgını bize küreselleşme çağının bittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA