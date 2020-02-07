Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü
Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle