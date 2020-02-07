Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri el-Rimi öldürüldü

07.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:40

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle