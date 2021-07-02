Beyaz Saray: "Afganistan'dan çekilme sürecinin Ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz"
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Beyaz Saray: "Afganistan'dan çekilme sürecinin Ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz"

Beyaz Saray: 'Afganistan'dan çekilme sürecinin Ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha erken saatlerde Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planlarının değişiklik olmadan devam etmediği açıklamasına karşılık, Afganistan'dan çekilme sürecinin Ağustos sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Afganistan'dan çekilme sürecinin bitse dahi ABD'nin bölgedeki diplomatik varlığının devam edeceğini vurgulayan Psaki de Biden ile benzer şekilde asıl güvenliğin Afganistan tarafından sağlanacağını ifade etti. Afganistan'daki ABD askerlerine tercümanlık ve şoförlük yapan Afganların, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvuruları konusunda ise Psaki, "Afganistan'dan çıkış sürecimiz tamamlanana kadar bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız" dedi.

BİDEN, ÇEKİLME İÇİN 11 EYLÜL'Ü İŞARET ETMİŞTİ

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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