Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz
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Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz

Beyaz Saray: Afgan tercümanları geri çekilme sürecimiz bitmeden ülke dışına yerleştireceğiz
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki Amerikan askerleri için tercüman olarak çalışan ve Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Afganların, ABD'nin ülkeden çekilme süreci tamamlanmadan önce, başka bir ülkeye yerleştirileceğini ancak güvenlik nedeniyle detaylı bilgi vermeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki Amerikan askerleri için tercüman olarak çalışan ve Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Afganların, ABD'nin ülkeden çekilme süreci tamamlanmadan önce, başka bir ülkeye yerleştirileceğini ancak güvenlik nedeniyle detaylı bilgi vermeyeceğini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecini 11 Eylül'de tamamlama planında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Psaki, yine de bölgedeki diplomatik varlıklarının ve Afganistan hükümeti ile iletişimlerinin süreceğini belirtti.

Psaki, bugünkü toplantıda, SIV için başvuruda bulunan Afgan çevirmenlerin durumunun da ele alınacağını aktararak, "Tercüman olarak çalışan SIV başvuru sahiplerini belirledik ve bizim geri çekilme sürecimiz tamamlanmadan önce bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız. Aynı zamanda eylüle kadar bu kişilerin vize başvuruları sürecini tamamlamayı amaçlıyoruz." dedi.

"Biden'ın vereceği en önemli mesaj, Afganistan'da bir birlik cephesi kurulması gerektiği olacak"

Söz konusu kişilerin hangi ülkeye ya da ülkelere yerleştirileceği ve süreç hakkında güvenlik endişesi nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen Psaki, kişilerin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Psaki, Biden'ın Afganistan'daki ABD varlığını "kazanılamayacak bir zafer" olarak gördüğünü ve bu nedenle de geri çekilme kararı aldığını belirterek, "Biden'ın Gani ve Abdullah'a vereceği en önemli mesaj, Afganistan'da bir birlik cephesi kurulması gerektiği olacak. Biz Afganistan'daki diplomatik barış sürecine iyi niyetli desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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