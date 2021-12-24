Beyaz örtüyle kaplanan Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

KONYA'da havyanseverler, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Seydişehir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, fırından aldıkları 500 ekmeği Pınarbaşı mevkisine götürüp, farklı noktaları bıraktı. Dernek Başkanı Ayla Sayar, "Bu soğuk ve karlı havada hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bizde gönüllü genç üyelerimizle birlikte fırından kendi imkanlarımızla 500 ekmek alıp sokak hayvanlarının aç kalkamaması için farklı noktalara bıraktık" dedi.