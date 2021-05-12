Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor
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Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Güncel

Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor İlkbahar mevsiminde Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan kar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor

IĞDIR - İlkbahar mevsiminde Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan kar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Iğdır ve Ağrı'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar sonrası Ağrı Dağı'na kar yağdı. 'Türkiye'nin Çatısı' olarak nitelendirilen ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek rakımlı noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelişiyle birlikte çevresinde ve eteklerinde yeşil alanların hakim olduğu Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri ise beyaz örtüye büründü. Her mevsim ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan Ağrı Dağı güzelliğiyle etkilemeye devam ediyor.

'Ağrı Dağı 4 mevsim farklı güzelliklerini bizlere aktarıyor'

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerine yakın bir konumda bulunan Kırçiçeği köyünde ikamet eden Mehmet Emin Kaya, Ağrı Dağı'nın güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Dağı hem Iğdır tarafından hem de Ağrı tarafından çok güzel ihtişama sahiptir. Ağrı Dağı 4 mevsim farklı güzelliklerini bizlere aktarmaya devam ediyor. Ağrı Dağımız tüm doğal güzellikleri ile bir stüdyo ihtişamına sahiptir.

Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor
Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor
Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor
Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla göz dolduruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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