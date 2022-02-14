Beyaz Melek nerede çekildi? Beyaz Melek hangi huzurevinde, ne zaman çekilmiştir?

Beyaz Melek nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahsun Kırmızıgül'ün hem rol aldığı hem de yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını üstlendiği "Beyaz Melek"in filmi sinemaların ardından televizyonda da gösterilmeye devam ediyor. Peki, Beyaz melek filmi konusu ve oyuncuları kimler?

BEYAZ MELEK FİLMİ HANGİ KANALDA?

Dram türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Beyaz Melek filmi yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yaptı. Senaristliğini ise yine Mahsun Kırmızıgül üstlendi. Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu paylaştığı Beyaz Melek filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı.

BEYAZ MELEK FİLMİ! BEYAZ MELEK KONUSU NEDİR?

Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçar.

Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet durumu kabullenir. Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar.

Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ama çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever.

BEYAZ MELEK NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

2007 yapımı Beyaz Melek filminin konusu Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmesini konu edinir.

BEYAZ MELEK OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun oynadığı Beyaz Melek filminin oyuncuları ve kadrosunda, Mahsun Kırmızıgül, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yıldız Kenter, Cezmi Baskın, Erol Günaydın, Fadik Sevin Atasoy, Gazanfer Özcan, Nejat Uygur, Sarp Apak, Yavuz Bingöl ve Zeynep Tokuş yer aldı.

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