Beyaz et satışı yapan kurumdan zehirlenme iddialarına yanıt

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme olayı sonrası beyaz et satışı yapan kurumdan açıklama geldi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde verilen düğün yemeğinde 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi. Vatandaşlar karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek numune örnekleri aldı. Öte yandan ilçede beyaz et satışı yapan özel bir kurumun bazı yerel haber sitelerinde zehirlenme olayı ile ilgili adının geçmesi üzerine firmadan açıklama yapıldı. Firma sahibi Gökhan Adıyaman, haberler in asılsız olduğunu ifade etti. Zehirlenme olayı ile ilgili firmalarında herhangi bir işlem yapılmadığına vurgu yapan Adıyaman, "Dün işyerimizde çalışırken, olaydan haberimiz yokken bir firmamızın araması ile konuyu öğrendik. Haberler e baktık, daha sonra müşterilerimiz aramaya başladık. Zehirlenme olayı sonrası bazı haber sitelerinde firmamızın adını kullanarak haber yapanların herhangi bir dayanağı olmadan kurumumuzu karalama kampanyasında bulunduklarına inanıyoruz. Biz Ereğli'nin yüzde 70'inin beyaz et ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllardır hiçbir sorun yaşamayan bir firma olarak Ereğli'de hizmet vermekteyiz. Bölgedeki tek beyaz et işleme izin belgeli bir firma olduğumuzun bilincindeyiz. Kayıtlarımızda dün ilçede döner satışı yapan birkaç işyeri ve ordu evine de tavuk yolladık. Oralardan şimdiye kadar hiçbir şikayet almadık. Dün yaşanan olayda firmamızı zan altında bırakacak durum yoktur. Olay sonrası Tarım Müdürlüğü veya jandarmadan gelerek bizlere danışma veya bilgi alma durumu olmadı ve herhangi bir numune de alınmadı" ifadelerini kullandı.

Yapılan haberler ile ilgili şikayette bulunduklarını aktaran Adıyaman şunları söyledi:

"Özellikle firmamızın adını kullanarak yaşanan zehirlenme olayında algı operasyonu yapılmaktadır. Yazılan haberler ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunduk ve firmamızı lekeleyen bu tarz yaklaşımlarla ilgili yasal süreci başlattık. Yetkili mercilerin gerekli adımları atacağına inanıyor, vatandaşlarımızın çıkan bu haberler e itibar etmemesini rica ediyoruz. Diğer yandan Dağlıca köyünde yaşanan bu üzücü olayda vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum." - ZONGULDAK

