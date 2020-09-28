Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

28.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:20

Sivas'ta beyaz eşya taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ters dönen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sivas'ta beyaz eşya taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Ters dönerek durabilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

TERS DÖNEREK DURABİLDİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yolu üzerinde yaşandı. Sivas'tan Karaçayır istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 AAJ 902 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Ters dönerek duran aracın kasasında bulunan eşyalar yola saçıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada araç içerisinde bulunan Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde yaşamını yitirdi, Osman Ersoy ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Ersoy, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Alıncak'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

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