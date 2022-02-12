Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi - Haberler
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Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi

Adıyaman'da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında vatandaşlar tarafından görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kameralardan aracın plakasını tespit etti.

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İhlas Haber Ajansı - Yerel

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Kamyonet, Polis, Yerel, Haberler

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