Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında vatandaşlar tarafından görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kameralardan aracın plakasını tespit etti.

'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan araç plakasına 410 TL ceza kesildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel