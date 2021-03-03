Beyaz Delik Nedir? Kara Delikten Farkı Ne?
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Beyaz Delik Nedir? Kara Delikten Farkı Ne?

03.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:59
Beyaz Delik Nedir? Kara Delikten Farkı Ne?

Ünlü uzay film serisi Star Wars'ın temel mantığı evrendeki beyaz ve karanlığın savaşını konu eder. Bir bakıma doğrudur.

Ünlü uzay film serisi Star Wars'ın temel mantığı evrendeki beyaz ve karanlığın savaşını konu eder. Bir bakıma doğrudur. Evrende kara delikler mevcut olduğunu biliyoruz. Bir de bilmeyen beyaz delikler vardır. Peki nedir bu beyaz delikler?

Beyaz delik kavramını öğrenmek için öncellikle kara deliklerin ne olduğunu bilmek lazım. Kara delikleri çevresindeki nesneleri içlerine çeken kozmik cisimlerdir. Beyaz delik ise tam tersi yapıdadır. Maddeler beyaz deliğin içine giremez, girmeye kalkışıldığı zaman muhteşem bir itiş kuvvetiyle karşılaşır.

Beyaz deliklerin varlığı henüz kanıtlanmadı. Genel görelik kuramına göre ortaya çıkmıştır. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın teorilerini tamamlamak için teori olarak atılmıştır.

Bazı bilim insanlarına göre beyaz delikler var olamaz. Çünkü varlıkları termodinamik yasalarına terstir.

"KAPI DA OLABİLİR"

O yasayı hatırlayalım. Hiçbir cihaz veya sistem aldığı ısıyı tamamen işe dönüştürecek şekilde çalışamaz. Ayrıca sadece ısıyı bir sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklığa transfer eden bir süreç mümkün değildir. Bir de buna ek olarak sen ne yaparsan yap, enerjinin ve kütlenin olduğu her yerde entropi (düzensizlik) mevcuttur ve sürekli olarak evrenin toplam entropisi artar.

Başka bir teori ise beyaz deliklerin bir kapı olduğudur.

Teori şu şekilde: Paralel evrendeki bir kara delik tüm maddeleri içine çekiyor maddeler beyaz deliklerden dışarı çıkıyor. Ama teori çürümüş durumda. Çünkü kara delikler üzerinde çalışan bilim insanları kara deliklerin kütlelerini artığını gözlemledi. Bu yüzden kara deliklerin bir çıkışı olması söz konusu değil.

Ama şunu unutmayalım kısa bir süre önce fotoğrafını çektiğimiz, varlıklarını kanıtladığımız kara delikler de bir zamanlar teoriydi. Yani evren ve büyük sınırsız bizi her zaman şaşırtmaya ve merak etmeye devam ettirecek.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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