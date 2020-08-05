'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü.

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de utandıran görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dönemi nedeniyle özellikle yerli turistlerin geldiği Pamukkale'de bazı ziyaretçilerin, dünyada eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 36 derece sıcak su akan beyaz travertenler üzerine maskelerini attıkları görüldü. Travertenlerde kullanılmış çocuk bezleri ve boş su şişeleri de dikkat çekti. Travertenleri gezerken, çöpleri gören duyarlı ziyaretçiler ise duruma tepki gösterdi.

'ATIKLARINIZI ÇÖPE ATIN'Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, dünya harikası Pamukkale'de böyle görüntülerin vahim olduğunu belirterek, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Yanımda poşet olsaydı eğer çöpleri toplayacaktım. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsınlar. 'Beyaz cennet'i temiz tutalım, kirletmeyelim" dedi. Pamukkale'ye sürekli gezmeye geldiğini söyleyen Ayberk Çilek de "Travertenler üzerinde maskeler, su şişeleri ve çöpler vardı. Duyarlı olunması gerekiyor. Pamukkale'ye çöp atacak olanlar girmesin. Bu güzelliği kirletmesinler. Kullandıkları maskeleri bile travertenlerin üzerine atmışlar. Buraya herkes fotoğraf çekmek için geliyor, bakıyorlar ki her yerde maske ve su şişeleri var" diye konuştu. İstanbul'dan Pamukkale'ye gezmeye gelen Gözde Yalçın, "Travertenler üzerinde çöpler vardı, manzara çok kötüydü. Sonuçta çöp kutusu diye bir şey var. Oraya atsınlar neden travertenlerin üzerine atıyorlar ki? Duyarlı olunmasını istiyoruz" dedi.'İLK KEZ BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM'

Alanya'dan Pamukkale'ye gezmeye gelen Sema Günay ise "Pamukkale'yi daha önce de gezdim ama ilk kez böyle kötü bir manzarayla karşılaştım. Atıklar çok fazlaydı, çok kötü bir durum. Bu güzelliği görmeye geliyorlar ancak çöplerini de atıyorlar. Dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA