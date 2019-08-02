'Beyaz cennet'te bayram bereketi yaşanmaya başlandı

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığını kaydederek, "Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından ve yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşlarımız uygun fiyatlarda Pamukkale'de konaklayabilirler" dedi.

Denizli'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ören yeri, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğrayacak. Hem sezonun açık olması hem de Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte 4 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'beyaz cennet'e akın edecek. Bayrama sayılı günler kala Pamukkale'de otel ve konaklama yerlerinde doluluk oranları yaklaşık yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Yoğunluğun devam ettiğini ve bayramdan dolayı otellerin tamamen dolmasını beklediğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "2019 yılına baktığımız zaman Pamukkale'deki otellerimizde yoğunluk devam ediyor. Yaklaşık yüzde 90-95 kapasite ile çalışıyoruz. Tabii bayram dolayısıyla ekstra bir talep var özellikle yerli misafirlerimizden. Bayrama Pamukkale'deki otellerimizin tamamının dolmasını bekliyoruz. Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından, yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşlarımız özellikle Denizli bölgesinde çok uygun fiyatlarda konaklayabilirler. Çok nitelikli tatil geçirebilirler" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA