BEÜ'de "Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi" düzenlendi

11.12.2019 04:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:58

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Denizcilik Fakültesi tarafından organze edilen 'III. Geleneksel Sektör Söyleşileri' bu yıl Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi ismiyle düzenlendi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği (BÜDEMDER) tarafından gerçekleştirilen zirveye, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TURDEF) Başkanı Erkan Dereli, Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi öğrencileri yanında BEÜ Denizcilik Fakültesi akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.



Etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz'de öğrenci odaklı ulusal kapsamdaki denizcilik kongrelerine öncülük yapacak bu zirvenin Kdz. Ereğli'de düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, Denizcilik Fakültesine olan desteklerinin de artarak devam edeceğini ifade etti. Prof. Dr. Ayaz ise, etkinlik kapsamında denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinin öğrencilerle bir araya gelerek, onların akademik gelişimlerine katkı sunacağını belirtti.



MEAK Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şubesi Başkanı İrfan Erdem, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TURDEF) Başkanı Erkan Dereli ve GİZ Denizcilik Firma Sahibi Kutsi Başsarıoğlu da konuşmalarında, denizcilik eğitimi, devam eden projeler ve Türkiye'de denizcilik sektörünün uluslararası arenadaki durumu ile ilgili önemli bilgiler aktardI.



Konuşmaların ardından başlayan oturumların ilkinde, Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, etkinliğin proje danışmanı, aynı zamanda CEVA IMEA Bölgesi Özel Projeler Direktörü Hakan Karaca ve FRACHTBOX Avrupa ve Ortadoğu Direktörü Tülin Doğan çalışma alanları hakkında detaylı bilgiler vererek öğrencilere sektörel anlamda bir dizi tavsiyelerde bulundular. 2. oturumda ise EVYAPPORT Operasyon Müdürü Kayhan Alipaşaoğlu, ATASOY GRUP denizcilik şirketinden Broker Suzan Atasoy ve TURKON LINE Acente Müdürü Barış Beğen çalışma alanları ile ilgili öğrencilere birer sunum gerçekleştirerek, meslekte güvenilir olmanın ve teknolojiyi takip etmenin ne denli önemli olduğunu vurguladı.



Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı, Denizcilik Fakültesi Arş. Gör Umur Bucak'ın katılımcılara teşekkürlerini iletmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA