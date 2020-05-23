Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı SAMSUN'da önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, perşembe günü Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal B. (40) yönetimindeki 55 K 4538 plakalı beton mikseri, sokakta oynayan Aysel Naz Gündüzoğlu'na çarptı. Mikserin altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Aysel Naz Gündüzoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hastanede tedavisi süren Aysel Naz Gündüzoğlu doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA