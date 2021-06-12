Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu
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Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu

Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce evlerine çıkan yolun beton duvarla kapatılması sonucu mağdur olan aileler, yolun açılması için yardım bekliyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce evlerine çıkan yolun beton duvarla kapatılması sonucu mağdur olan aileler, yolun açılması için yardım bekliyor. Kendi evlerine gidebilmek için komşunun bahçesinden geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden aile fertleri, evlerine çıkan yolun tekrardan açılmasını için yetkililere seslendi.

Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesinde yaklaşık 2 yıl önce ana yol üzerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 evin giriş-çıkış yolu beton duvarlarla kapatıldı. Yolun kapatılmasının ardından evlerine gidecek yol kalmayan aileler komşunun bahçesini kullanmaya başladı. Kendi evlerine gidip gelebilmek için komşu evin bahçesini kullanan oradan da evlerinin damına geçip merdivenle evlerine ulaşan aileler mağdur olduklarını ifade ederek yolun tekrardan açılması için yetkililerden yardım istedi.

"Üç aile mağdur durumdayız"

Kapatılan yollarının tekrardan açılmasını isteyen Zeynep Gökçe, "Evimin yolu olmadığı için zor durumdayım. Buna bir çözüm bulunmasını rica ediyorum. 1991 yılından beri buradayız. Evimize direkt yol çıkıyordu şimdi beton duvarlarla yolumuz kapandı. Yolumuzun tekrardan açılmasını istiyorum. Daha önce yolumuz hemen yol kenarından çıkıyordu. 3 aile şuan çok mağdur durumdayız. Yolumuz kapalı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Saman dolu çuvalları falan yol olmadığı için ikinci kattan aşağıya atıyoruz. Yan taraftaki komşunun bahçesinden inip çıkıyorum. Yolumuzun açılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Sorunumuz yolsuzluk, yol istiyoruz"

Evlerine gidip gelmek için komşunun bahçesini kullandıklarını söyleyen Ayşe Kum, "3 tane evimiz var sorunumuz yolsuzluk. Yol yok. 3 ev böyle rezil durumdayız. Hapisiz. Yol istiyoruz. Aşağı taraf beton duvarlarla kapalı yukarıya da su kanalı açtılar orası da kapalı rezil durumdayız. Evimize gidip gelmek için komşunun arazisini kullanıyoruz. O da zaten izin vermese gidip gelemeyeceğiz" dedi. - OSMANİYE

Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu
Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu
Beton duvarla kapatılan yol, vatandaşların çilesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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