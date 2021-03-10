Bethesda, Xbox tarafından satın alındı! Bethesda oyunları Xbox'a özel olarak sunulacak
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Bethesda, Xbox tarafından satın alındı! Bethesda oyunları Xbox'a özel olarak sunulacak

10.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:47
Bethesda, Xbox tarafından satın alındı! Bethesda oyunları Xbox'a özel olarak sunulacak

Microsoft, oyun alemi için rekor bir organizasyon ile Bethasda firmasını kendi himayesine aldı. Xbox kullanıcıları Bethesda oyunlarını Game Pass ile artık kullananilecek.

Microsoft, geçen aylarda Bethesda'yı da bulunduran ZeniMax Media'yı satın aldığını duyurmştu. Bu işlem bugun artık resmi olarak yayınlandı ve Bethesda, Xbox himayesine girerek yeni bir maceraya atılmış olundu. Bethesda'yı himayesine alan Xbox, bu vesile ile stüdyo sayısını 23'e yükselterek alanını genişletmiş oldu.

BETHESDA OYUNLARI XBOX'TA YER ALACAK

7.5 milyar dolar bandındaki bu satın alım Xbox sahiplerinin aradığı yeni bir doz olabilir. Doom, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Fallout, The Evil Withinve Dishonored gibi oyunları bünyesinde barındıran Bethesda, yeni oyunları ile Xbox cephesindeki heyecanı arttırarak oyunseverlerin heyecanına ortak olacak.

Bilindiği üzere Xbox'ın Game Pass sistemi şuanda dünyadaki en iyi oyun servisleri alanında 1.sırada gösteriliyor. Xbox stüdyolarından servis edilen bütün oyunlar ilk gününde hemen sisteme entegre ediliyor. Muhtemelen Bethesda'nın oyunları da ilk günde Game Pass'e servis edilecek.

Alınan bilgilere göre önümüzdeki yıllarda Bethesda firmasından servis edilecek oyunlar Xbox ve PC platformuna özel olacak. Yani PlayStation kullanıcıları Bethesda'nın yaptığı oyunlardan mahrum kalmış olacak.

Xbox'ın patronu Phil Spencer'ın yaptığı açıklamaya göre; Xbox ve Bethesda iki farklı firma olarak kullanıcıların hizmetinde çalışmış olacak. Yani oyun yapımında direkt olarak Bethesda'nın üzerinde etkili olmayacak.

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