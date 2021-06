Bethesda, Wolfenstein'ın geleceği hakkında açıklamada bulundu!

Bethesda'nın yayıncılığını, Machine Games'in geliştiriciliğini yaptığı Wolfenstein 2: The New Colossus'un piyasa sürülmesinin üstünden neredeyse dört yıllık bir zaman geçti. Pek çok oyunsever popüler serinin yeni oyunu Wolfenstein 3'ün ne zaman çıkış yapacağını merak ediyor. Bethesda'nın küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Pete Hines Wolfenstein'ın geleceği hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar!

Bethesda, Wolfenstein'ı piyasaya sürmesinin ardından büyük satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Hayranlar tarafından oldukça sevilen ilk oyunun ardından gelen ikinci oyun, beklentileri tam anlamıyla karşıladı. Wolfenstein 2: The New Colossus, The Game Award töreninde "En İyi Aksiyon Oyunu" ödülünü de kazanmayı başarmıştı. Wolfenstein sevenleri artık yeni oyunun gelmesi gerektiği konusunda hemfikir, pek çok kişi oyunun geliştiricisi MachineGames'in Wolfenstein 3'ü bu yılki E3'te duyuracağını umuyordu ki bu ne yazık ki gerçekleşmedi.

Bethesda'nın küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Pete HinesWolfenstein 3 hakkında yaptığı açıklamada, ''Hayranlar serinin geleceği hakkında endişelenmemeli'' dedi.

GameSpot ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Wolfenstein hakkındaki sorulara yanıt olarak Hines: ''Oyun hakkında konuşulmaya hazır olana kadar herhangi bir şeyden bahsedemem'' ifadelerini kullandı. Tüm bu sözlerin üzerine Hines: ''Beni yeni bir Wolfenstein oyunu görmek isteyenler listesinin başına koyabilirsin'' ifadelerini kullandı.

MachineGames bilindiği üzere şu an bir Indiana Jones oyunu üzerinde çalışıyor. Ancak Hines'in dediği gibi oyunun gelişimi henüz çok erken aşamalarda. Indiana Jones hakkındaki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.