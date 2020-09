Bethesda nedir? Bethesda oyunları neler? Game Pass nedir? ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media'yı satın almasıyla Game Pass ve Xbox için önemli bir adım daha atıldı. Bethesda nedir? Bethesda oyunları neler? Game Pass nedir?

ABD merkezli önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Microsoft, Bethesda satın alarak Xbox için önemli bir adım daha attı. 7.5 milyar dolar karşılığında satın alınan Bethesda oyunları, satın alma sonrası şirketin bünyesinde bulunan eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass'e geleceği açıklandı.

Microsoft, Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altında yer alan diğer oyun şirketlerini de kendi bünyesine kattı.

BETHESDA NEDİR?

Bethesda Softworks, LLC, Amerikalı bir video oyunu yayımcısıdır. 1986'da Christopher Weaver tarafından kurulmuştur. ZeniMax Media'nın bir yan kuruluşudur, şirket aslen Bethesda, Maryland merkezlidir ve yerini Rockville, Maryland'e taşımıştır.

BETHESDA OYUNLARI NELERDİR?

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls V: Skyrim

DOOM Eternal

DOOM (2016)

Fallout 76

Fallout 76: Raiders & Settlers Content Bundle

Fallout 4

Fallout 3 Game of the Year Edition

Prey: Bethesda.net Edition

Wolfenstein II: The New Colossus

The Elder Scrolls Online: Greymoor

Dishonored 2

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition

The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition

Fallout New Vegas Ultimate Edition

The Evil Within Digital Deluxe Bundle

Return to Castle Wolfenstein

Dishonored: Death of the Outsider

Wolfenstein: The New Order

Quake III Arena

Microsoft'un Bethesda'yı satın alması sonrası Bethesda'nın geliştirdiği oyunlardan DOOM, Dishonored, Fallout, The Elder Scrools, Wolfenstein, Prey, Quake ve Starfield gibi yapımlar da artık Microsoft tarafından çıkarılacak.

GAME PASS NEDİR?

Xbox Game Pass Microsoft'un Xbox One oyun konsolu ve Windows 10 ile birlikte kullanılması için kullanılan bir abonelik hizmetidir. "Video oyunları için Netflix" olarak tanımlanan Xbox Game Pass, kullanıcılara tek bir abonelik ücret karşılığında bir dizi yayıncının oyun kataloğuna erişim izni verir.

GAME PASS ABONELİĞİ NE KADAR?

Yeni nesil konsolları arasındaki savaşta Microsoft, yeni nesle iddialı bir giriş yapıyor. Bethesda'nın yeni oyunlarının PS5'e çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor fakat PC ya da yeni nesil Xbox sahipleri ayda 30 TL'ye Game Pass aboneliği yaparak Bethesda'nın tüm oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecek.

Kaynak: Haberler.com