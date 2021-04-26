Beta hastalığı nedir? Beta virüsü nedir? Beta virüsü bulaşıcı mıdır, çocuklar için ne yapılmalı?

Beta hastalığı nedir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Beta hastalığı çocuklarda da görülmektedir. Beta virüsü nedir? Beta virüsü bulaşıcı mıdır, çocuklar için ne yapılmalı? Beta virüsün belirtileri nelerdir? Beta hastalığının tedavisi nasıl yapılır? Çocuklu annelerin çok fazla kabuslarından biri olan Beta virüsüdür.

Ebeveynlerin kabuslarından biri olan Beta virüsü 7 yaş ile 14 yaş arası olan çocuklarda bu beta virüsü daha sık olarak görülmekte olan bulaşıcı bir hastalıktır.. Çünkü 7-14 yaş arası çocuklarda daha sık olarak görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Peki, Beta virüsü ya da halk arasında bilinen tabiriyle Beta mikrobu nedir? Virüs çocukları nasıl etkiler? Beta virüsünde belirtiler nelerdir? Beta virüsü nasıl tedavi edilir?

BETA HASTALIĞI NEDİR?

Kış aylarında veya mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen Beta mikrobu diye bilinen mikroorganizma, boğazda iltihaplanma yapan bir çeşit bakteridir. Boğaz ağrısı ve ateşi olan çocukların yaklaşık yüzde 10-15'inde A grubu Beta hemolitik streptokok iltihabı vardır.

BETA VİRÜSÜ BULAŞICI MIDIR?

Boğaz ağrısı ve ateşi olan çocukların yaklaşık yüzde 10-15'inde A grubu Beta hemolitik streptokok iltihabı vardır. Beta mikrobuna bağlı olarak bademcikleri iltihaplanan çocuklar hastalığı başkalarına da geçirebilirler. Yani bulaşıcıdır.

Beta hastalığı daha çok küçük çocuklarda görülür. Ayrıca 15 yaşından küçük olan çocuklarda yukarıda belirtilen şikayetlerden bazıları gözlemleniyor ise mutlaka hemen bir doktora ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Her ne kadar koaly ve basit yöntemler ile hastalık kendi kendine geçse dahi en önemli komplikasyonlardan birisi olan akut romatizmal ateşler nadir bile olsa ortaya çıkabilir. Ayrıca buna ek olarak, beta hastalığının salgıladığı toksinler çocuğun derisinde kızıl hastalığının bir şekilde ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu iltihaplar genel olarak tedavi ile de kontrol altına alınmaz ise bir takım sorunlar karşımıza çıkabilir. Bu sorunlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

Kalp romatizması, sinüzit, zatürre, bazı eklem iltihapları, orta kulak iltihabı, böbrek iltihapları ile birlikte birde deri iltihaplarına da yol açabilir. Bu nedenle belirtiler gösteren küçük çocukların mutlaka doktora gitmesi gerekmekte olup sonrasında tanı ve tedavi işleminin gerçekleşmesi ile birlikte çocuğun sağlığına kavuşmasının sağlanması gerekmektedir.

BETA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Bu mikrop sağlıklı kişilerde bulunmaz ancak Beta mikrobu bulaşmış kişilerde görülen belirtiler şunlardır:

Yutkunma ve beslenme güçlüğü

Kötü ağız kokusu

Yüksek ateş

Titreme

Vücut ağrısı

İştahsızlık

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Bademciklerde ve boğazda kızarıklık

Küçük dilde şişlik

BETA HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Beta hastalığının küçük çocuklarda teşhisi konulmasının ardından yani A Grubu Beta hemolitik streptokok adlı iltihabından şüphelenildiğinde doktor boğaz kültürü yapılmasını ister.

Yapılan boğaz kültürü sonucunda da Beta hastalığındaki beta virüsünün çoğalması yani sürekli olarak üremesi var ise hangi antibiyotiklerin daha iyi geleceği ve de tercih edileceği belirlenir. Ardından çocukta A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabının var olduğu kesinleşir ise, ağızdan ve ya enjeksiyon şeklinde uygulanmakta olan bir antibiyotik ile de tedavi edilir. Günümüzde genel olarak tedavi süresi ise yaklaşık 10 gün olmaktadır. Ayrıca günümüzde Beta virüsü aşısı da bulunmamaktadır.