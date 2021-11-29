ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 29 Kasım 2021

ABONE OL BESYO AKADEMİ'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR! Pomem, PMYO, Milli Savunma Üniversitesi ve Bekçilik sınavları için Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen BESYO Akademi'ye başvurular başladı.

Başvurular, 1-30 Aralık tarihlerinde İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacak.

Ücretsiz olarak kayıt yaptırabileceğiniz BESYO Akademi için detaylı bilgiyi 444 00 73 numaralı telefondan alabilirsiniz.

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