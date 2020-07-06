BESTMER, biyokütle enerjisi konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Üniversitesi desteği ile hayata geçirilen Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, biyokütle enerjisi konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, kalkınma ajanslarının bölgelerinin potansiyelini açığa çıkaracak, ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak, üretimi destekleyecek yatırım projeleri için ön fizibilite çalışmaları hazırlamaları isteniyor. Bu kapsamda, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir'de Biyogaz ve Organik Gübre Tesisi Kurulumu'na yönelik bir ön fizibilite raporunun hazırlanması için, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) ile iş birliği halinde çalışmalara başlandı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve BESTMER arasında imzalanan "İzmir'de Biyogaz ve Organik Gübre Tesisi Kurulumuna Yönelik Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması" sözleşmesi kapsamında; İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Yeşil Büyüme Politikaları Birimi Başkanı Sena Gürsoy, Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H. İ. Murat Çelik, Yatırım Destek Ofisi Uzmanları Hülya Ulusoy ve Çağkan Aydoğdu ile BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar ve BESTMER personeli bir araya geldi.

İzmir'de biyogaz potansiyelinin belirlenmesi ve biyogaz sistemlerinin uygulanmasında yerlilik oranlarının arttırılması, istihdama katkısı, İzmir'e özel oluşabilecek yatırım olanakları, ekonomik ve çevresel etkileri gibi başlıkların incelendiği toplantıda, olası yeni işbirlikleri ve İzmir'e biyokütle enerjisi konusunda sağlanabilecek katkılar üzerinde duruldu.

Kaynak: Bültenler