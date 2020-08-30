Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
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Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 300 İHA ile ışık gösterisi düzenlendi. Göz kamaştıran görüntülere sahne olan gösteride gökyüzüne 30 Ağustos için "Bir milletin zaferi" sözü eşliğinde Atatürk'ün silüeti çizildi.

30.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:25

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verildi. Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzüne Atatürk'ün silüetinin çizilmesi duygu dolu anlar yaşattı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ MÜCADELE TASVİR EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele ve zaferi temsil eden kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
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