Bestekâr Göksel Baktagir: "Kalplerimizin notası fa, rengi yeşil"

10.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:07

Başakşehir'de Kıraathane Sohbetleri'ne konuk olan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" dedi.



Başakşehir Belediyesi Kıraathane Sohbetlerinin yeni yıldaki ilk konukları, ünlü kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü oldu. Müzik kültürü sohbetleri beğeniyle takip edilen ikilinin Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki programına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konuklar, iki saat süren programda müziğe ve sohbete doydu.



"Müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor"



İnsan vücudundaki yedi enerji merkezinin kendilerine has notası ve rengi olduğunu dile getiren Baktagir, "Yedi çakranın frekansları ve rengi farklı. Örneğin kalplerimizin notası fa, rengi yeşil" diye konuştu.



Herkesi musikiyle ilgilenmelerini tavsiye eden Baktagir, "Bizler, musikiyi bir tedavi yöntemi olarak kullanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Selçuklu'dan beri müzik, ruhsal terapiler için kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Mini kanun projesiyle ilgili çalışıyorum"



Çocuklara müziği daha çok sevdirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Baktagir, şunları kaydetti:



"Kanun, Türk müziğinin piyanosu olarak tabir edilir. Bu güzel estrümanın ilgilisi çoktur ancak boyu ve kilosu nedeniyle çocuklar başlangıç dönemlerinde biraz zorlanabiliyorlar. İşte ben de buradan hareketle 12-14 yaşında kanun öğrenmek isteyen çocuklara yönelik mini kanun projesi üzerine çalışıyorum."



Çello sanatçısı Murat Süngü de, geçen ay Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olduklarını ifade ederek, "Müzik herkese lazım" şeklinde konuştu.



Başakşehirli sanatseverler, "Dalgalar", "Masum Aşk" gibi muhteşem eserlerini icra eden ikiliyi program sonunda uzun süre alkışladı, sanatçılarla sohbet etme imkanı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA