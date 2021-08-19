Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?

Beste Açar, hayatını kaybeden babası Kayahan ile konuştuğunu ileri sürerek Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a "Şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yok" diyerek tepki gösterdi. Peki, Beste Açar kimdir?

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez soyadı polemiğiyle gündemde. İkili bu sefer de Kayahan'ın soyadından dolayı karşı karşıya geldi. Peki, Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?

BESTE AÇAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1974

Kaç yaşında: 47yaşında

Usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızı olan Beste Haravon. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuşve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Ama Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandılar. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye tepki göstermiş ve araları açılmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Son evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yapan Beste Haravon, bu evliliğini devam ettiriyor.