Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?

Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Beste Açar, hayatını kaybeden babası Kayahan ile konuştuğunu ileri sürerek Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a "Şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yok" diyerek tepki gösterdi. Peki, Beste Açar kimdir?

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez soyadı polemiğiyle gündemde. İkili bu sefer de Kayahan'ın soyadından dolayı karşı karşıya geldi. Peki, Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?

BESTE AÇAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1974

Kaç yaşında: 47yaşında

Usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızı olan Beste Haravon. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuşve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Ama Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandılar. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye tepki göstermiş ve araları açılmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Son evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yapan Beste Haravon, bu evliliğini devam ettiriyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel İrem Derici Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:19:30. #1.15#

title